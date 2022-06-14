135 автобусов и троллейбусов поступят в автопарки муниципалитетов

По программе обновления пассажирского транспорта Мурманской области, запущенной по поручению главы региона Андрея Чибиса, закуплено более 135 новых автобусов и троллейбусов. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ключи от 49 единиц транспорта были накануне переданы генеральным директорам АО «Электротранспорт» и АО «Мурманскавтотранс».

«Новые автобусы из тех, которые мы закупили в этом году, выходят на маршруты области. В субботу мы передали городу Мурманску 49 новых троллейбусов и автобусов. Новый транспорт уже работает в Печенгском округе и в Кандалакше. С середины недели на маршруты выйдут новые машины в Мурманске, Кировске, Апатитах и Снежногорске. К 1 июля все 135 новых единиц транспорта выйдут на маршруты», - отметил глава региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

Ранее правительство Мурманской области полностью обновило парк общественного транспорта в Североморске. Новые поставки техники запланированы в автопарк ЗАТО Александровск. Таким образом, транспорт военного гарнизона также будет полностью обновлён. Кроме того, значительное количество новых троллейбусов и автобусов поступит на службу в автопарки Кировска, Апатитов, Кандалакши, Мончегорска и Мурманска, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22554&page=1