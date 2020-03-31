135 лет назад родился один из основателей Мурманского морского торгового порта Валериан Ляхницкий

31 марта исполняется 135 лет со дня рождения Валериана Евгеньевича Ляхницкого - гидротехника, портостроителя, доктора технических наук, профессора, действительного члена Академии строительства и архитектуры СССР. Он был одним из тех, благодаря кому было определено место и началось строительство Мурманского морского торгового порта, рядом с которым возник город Мурманск.

Валериан Евгеньевич родился в Берне в 31 марта (18 марта по старому стилю) 1885 года. В 1903 году с отличием окончил гимназию и поступил в Путейский Институт - один из самых престижных в то время. В 1910 г . блестяще окончил его и, будучи «первым по успехам», удостоен чести быть отмеченным на мраморной доске почета в конференц-зале института.

28 января 1910 г . В.Е. Ляхницкий был утвержден Министром путей сообщения в звании инженера путей сообщения. В конце 1909 г . был командирован на два года за границу «для усовершенствования в науках и подготовке к преподаванию». Он едет в Европу и США на строительство Панамского канала. После возвращения в Россию Валериан Евгеньевич специализируется в основном на водном транспорте. Уже в 1912 г . он начал преподавать в Путейском институте на кафедре «Портовые сооружения».

В 1914 году Валериану Евгеньевичу было поручено проведение изысканий в устье Северной Двины, а затем, в 1916 году, он получает ответственное и трудное задание: провести исследование побережья, гидрологические изыскания и составить проект незамерзающего глубоководного порта на побережье Ледовитого океана. Сначала он был начальником изыскательской партии, а затем начальником изысканий. Особое внимание к этой работе со стороны высшего руководства государства было связано с пониманием того, что в условиях войны осуществлять связь с союзниками в Европе можно было только через северные моря. Осуществление круглогодичного транспортного сообщения с внешним миром было вопросом жизни или смерти страны.

В распоряжение начальника портовых изысканий на Мурманском побережье Северного Ледовитого океана была выделена шхуна «Любовь», несколько инженеров и младшие чины - моряки и рабочие из поморов. Эта работа стала одним из главных дел в жизни Валериана Евгеньевича. В июльские дни 1916 г . «Любовь» вошла в Кольский залив. Надо было детально изучить все побережье: геологию, гидрологический режим, течения, рельеф берега и дна, ледовую обстановку, возможности обустройства порта в разных пунктах. Прибывшие на Мурман специалисты делали климатологические наблюдения, сооружали гидрометерологические станции, выполняли топографическую съемку. Ближайшим помощником и верным другом Валериану Евгеньевичу стал его недавний студент Георгий Яковлевич Наливайко (на общем фото – крайний справа), позже активно участвовавший в строительстве Мурманского порта.

Как описано в книге «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт» [сост.: А. Б. Глухов, Д. Е. Жалнин, Д. В. Коржов ; редкол.: А. В. Масько и др.]. - Мурманск: РУСМА (ИП Глухов А. Б.), выпущенной в 2018 году, спор о выборе места строительства порта на Мурмане длился десятилетиями. Безудержные мечты, основанные лишь на громких фразах о великом будущем морской державы, сталкивались с пессимизмом, порожденным неудачными попытками освоения края. В годы войны появилось искушение решать временные задачи «любыми средствами», что при обременительных для бюджета расходах не гарантировало эффективности трат. Представители различных ведомств отстаивали многочисленные варианты от Печенги до Териберки, мотивируя свой выбор разными условиями: обороны, развития промыслов, развития инфраструктуры и т. п. Арбитром в споре должно было стать мнение специалиста-портостроителя, основанное на тщательных изыскательских работах.

Междуведомственным совещанием, сформированным для обсуждения плана подготовительных действий по выбору места для сооружения постоянного коммерческого порта и составления проекта такого порта, были выработаны основные требования. В итоге план проведения работ был ограничен тремя районами, признанными Отделом торговых портов единственными возможными для создания большого порта на всем Мурманском побережье: перешейками полуостровов Средний и Рыбачий, Кильдинским проливом и восточным берегом Кольского залива.

Было учреждено особое Управление Мурманских портовых изысканий, начальником которого и был назначен В. Е. Ляхницкий. Валериан Евгеньевич ввел четкий порядок, учет времени и последовательность проведения всех видов работ. Успех обеспечила также тщательная подготовка к полевому сезону, проведенная в сжатые сроки. В результате сравнительного обследования всех намеченных пунктов В.Е. Ляхницкий сделал вывод, что южное колено Кольского залива является наиболее удобным местом для создания большого порта, где сейчас и находится Мурманский морской торговый порт.

Факты биографии В. Е. Ляхницкого:

В 1916 году Валериан Евгеньевич первый в России начал работать над проблемой созданиям приливных гидроэлектростанций. Изыскания велись в губе Кислой и Мотовском заливе. Позднее, в 50-ых годах ХХ века в губе Кислой, по проекту Л.Б. Бернштейна при консультации и содействии Валериана Евгеньевича была построена электростанция, о которой мечтали В.Е. Ляхницкий и Г.Я. Наливайко еще в 1916 году.

В 1921 г . в ходе всероссийского конкурса Валериан Евгеньевич был избран профессором по кафедре оборудования портов в Институте путей сообщения. Также он преподавал в ряде других высших учебных заведений: в Ленинградском Политехническом институте, Военно-транспортной академии и Московском институте инженеров транспорта.

В 1928-1934 гг. Валериан Евгеньевич вошел в наблюдательный совет по сооружению Волховской гидроэлектрической станции и являлся председателем Технического совета Государственного института по проектированию на водном транспорте. В 1930 г . он стал членом Научно-Технического совета (Н.Т.С.) Наркомата водного транспорта и оставался членом Н.Т.С. Министерства речного флота до последних дней жизни.

Валериан Евгеньевич неоднократно принимал участие в работе международных судоходных конгрессов в Лондоне, Каире, Венеции, Брюсселе, международных балтийских гидротехнических конференциях. В 1923-1960 гг. он – член Постоянной международной ассоциации конгрессов по судоходству.

В.Е. Ляхницкий - автор более 200 работ, в том числе 30 монографий и учебников. Несколько поколений инженеров-гидротехников пользуется учебниками, созданными им.

Валериан Евгеньевич награжден орденами: Трудового Красного Знамени ( 1943 г .), Знак Почета ( 1944 г .), Ленина ( 1953 г .) и др.

Именем Валериана Ляхницкого был назван речной буксир.