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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.21 13:30

135 юных северян стали участниками каникулярной школы «Заполярный Наноград» в центре дополнительного образования «Лапландия»

Трёхмерная модель атома, проект по созданию индивидуальных протезов, чат-боты и разработка стратегий продвижения политики компаний – это лишь малая часть того, что было представлено среди 27 проектов участников.

Каникулярная школа распахнула свои двери для учеников 8-11-х классов уже в седьмой раз. С 15 по 20 февраля на стажерских площадках школьники и педагоги совместно решали проектные задачи от организаций и предприятий региона. Для участников подготовили кейсы специалисты ФГУП «Атомфлот», Мурманского филиала ПАО «Ростелеком», Информационного центра по атомной энергии г. Мурманска, регионального филиала АО «Концерн Росэнергоатом». Кроме того, для ребят прошла активная неделя лекций, мастер-классов, экскурсий и игр. На этот раз большая часть мероприятий каникулярной школы состоялась в онлайн-формате.

Участники с первых дней погрузились в науку. О наночастицах им рассказали специалисты Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, об использовании наноматериалов – сотрудники Академического департамента ядерных технологий, председатель экспертной комиссии познакомил ребят с перспективными направлениями энергетики будущего, а завершился лекционный курс очень важным вопросом: «Чему и зачем учиться в наше время?», на который участникам помогли найти ответ ведущие эксперты проекта «Школьная лига РОСНАНО».

Также программа порадовала ребят виртуальной экскурсией и лекцией от мончегорской лаборатории научно-технического творчества «ФабЛаб», квизом «Энергетика для любознательных» от АО «АтомЭнергоСбыт». ИЦАЭ г. Мурманска увлёк участников игрой «Сделай ставку!»

Одним из самых ярких событий каникулярной школы стал квест «Путешествие в Квантовый город», организованный наставниками детского технопарка «Кванториум-51»: участники собрали «робота-пятиминутку», написали простую программу, зашифровали известные пословицы, используя графический планшет, и испытали свои силы в работе с лабораторным оборудованием, определив состав клюквенного сока, минеральной воды и энергетических напитков.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, завершилась каникулярная школа защитой проектов. Она прошла в онлайн-формате, что позволило экспертам, подготовившим кейсы, лично оценить работу участников и не только задать интересующие их вопросы, но и обозначить траектории дальнейшего возможного развития изученных ребятами тем. Помимо специалистов предприятий-партнёров, в состав экспертного совета вошли руководители программы «Школьная лига РОСНАНО», отметившие самые интересные работы.

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