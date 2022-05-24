137 спортсменов приняли участие в соревнованиях по ориентированию в Апатитах

В Апатитском физкультурно-спортивном комплексе «Атлет» состоялись Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». В нем приняли участие 137 спортсменов из Мурманска, Апатитов, Кировска, Кандалакши, Терского и Кольского районов, Ревды, Умбы и Зеленоборского. Соревнования проходили в дисциплине кросс-выбор.

Спортивное ориентирование требует не только скорости и выносливости, но и умения пройти неизвестную трассу при помощи спортивной карты с контрольными пунктами.

Как сообщает региональное Министерство спорта, победителями соревнований стали Софья Егорова, Елизавета Митрофанова, Ксения Цесарская, Ольга Лаптева, Лев Бирюков, Герман Карпов, Даниил Шляхтов, Александр Сазонов, Роман Македонов, Александр Тополев из Апатитов, Анна Белова из Кандалакшского района и Марина Дроздович из Кольского района.

Серебряные призёры – Варвара Винокурова, Лев Моисеев, Анастасия Рожкова, Андрей Сазонов, Ольга Костина, Дамир Юхневич, Екатерина Цесарская, Сергей Головко, Надежда Тополева из Апатитов, Ирина Наволоцкая из Ревды, Максим Яковлев из Кандалакшского района.

Бронзовые призёры – Анастасия Рыжкова, Дмитрий Шляхтов, Майя Тихомирова, Александра Рожкова из Апатитов, Владислав Свиряев, Дарья Илюхина, Данил Ковалёв из Кандалакшского района, Мария Вырвич из Умбы, Руслан Антонов из Зеленоборского, также мурманчанин Алексей Прусаков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/