14+ - кем хотят работать подростки, живущие в Мурманской области

Эксперты hh.ru выяснили как на данный момент развивается рынок труда и какие перспективы есть у соискателей 14+, то есть у подростков, а также каковы желания и стремления самых молодых соискателей.

Соискатели 14+ из Мурманской области с начала года разместили около 400 резюме. Наибольшую долю резюме подростки разместили в сфере продаж. Здесь наиболее востребованными у молодых соискателей остаются, как и ранее профессии курьеров, промоутеров, операторов call-центров, продавцов-консультантов. Средняя ожидаемая зарплата, которую чаще всего указывают начинающие соискатели, ищущие работу в продажах – от 17 тысяч рублей.

На втором месте по популярности у соискателей от 14 лет из Мурманской области – административного персонала. Как правило, здесь размещаются резюме на должности администраторов торговых залов, помощников руководителей, стажеров или ассистентов. Ожидаемая зарплата в таких резюме – от 22500 рублей. Третьей по востребованности у соискателей 14+ из Мурманской области идёт сфера домашнего персонала. Здесь кандидаты претендуют на должности помощников по хозяйству. Меньше всего ищут работу соискатели от 14 до 17 лет в Мурманской области в сфере закупок, искусства, развлечений и масс-медиа, а также в спортивных клубах и салонах красоты и профобласти рабочего персонала.

Примечательно, что одними из самых часто упоминаемых навыков, которые отмечают в своих резюме подростки, ищущие работу в Мурманской области, стали: грамотная речь, работа в команде, пользователь ПК, деловое общение, креативность, а также деловая переписка.

Работодатели также готовы открывать новые вакансии для соискателей 14+ из Мурманской области. Так, молодых соискателей ждут в сфере административного персонала на позиции телефонных операторов, также доступны вакансии на должность курьеров, работников торговых залов и тайных покупателей.

«Во время поисков подработки рекомендую пользоваться Рейтингом работодателей России hh.ru. В нём представлены компании от самых крупных до небольших, которым доверяют как соискатели, так и сотрудники. Он служит дополнительным гарантом безопасности при трудоустройстве.

Искать подработку именно по специальности, по которой планирует учиться или уже учится соискатель не обязательно. В «посторонней» подработке нет ничего плохого. Даже наоборот — она даёт много бонусов: не только заработать на новые вещи или путешествие, но и выйти на новый уровень в софт скиллз. Ведь все, что делает начинающий работник без опыта — раздаёт листовки, развозит продукты, предлагает гостям ресторана прохладительные напитки, — держится на прокачке коммуникации, личной ответственности, стрессоустойчивости, нацеленности на результат и так далее. Это поможет не только получить опыт, но и дополнить своё приобретенными навыками. Работодатели ценят человека, который горит работой. Обычно таким дают зелёный свет: приглашают вернуться на следующий год, предлагают остаться, продвигают по карьере», - советует Ирина Святицкая, руководитель молодёжного направления hh.ru, карьерный консультант.

«Подросткам нужно помнить несколько простых, но важных правил. Во-первых, компания, в которую молодой соискатель нанимается на подработку, не может и не должна просить у него оплатить обучение, материалы, приём документов. Во-вторых, в срочном трудовом договоре должны быть зафиксированы те условия труда, на которые подросток договаривался на собеседовании: график работы, обеденное время, выходные, отпуск. В нём обязательно указывается та зарплата, на которую договорились стороны ещё на собеседовании. В-третьих, если заключается договор гражданско-правового характера, нужно обратить внимание на пункт «Ответственность». Он может подразумевать финансовое наказание (штраф, неустойка) за любую провинность. Например, за опоздание или не сданный вовремя результат работ. Ставя подпись, соискатель принимает эти условия», - отмечает Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперта по трудовому праву.