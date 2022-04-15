14 апреля оперативно-тактической авиацией России поражено 7 военных объектов Украины

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. 14 апреля оперативно-тактической авиацией поражено 7 военных объектов Украины. Среди них: в районе Приволье - склад ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-о горной штурмовой бригад, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - В районе Приволье - склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Ракетными войсками и артиллерией поражено 132 объекта, в том числе: 8 пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, 4 артиллерийских батареи, склад боеприпасов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники».

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