14 апреля отмечается День бывших супругов

Большинство людей мечтает жениться или выйти замуж раз и навсегда, однако, не у всех это получается, иногда брак заканчивается разводом.

Причины для расставания супружеской пары могут быть разные, но не стоит забывать, что когда-то они дарили друг другу любовь, тепло и радость. Необычный праздник предлагает иначе взглянуть на этот этап жизни.

Сегодня принято благодарить своего бывшего супруга(у) за время, проведённое в отношениях. А также пожелать ему найти то, что он не смог отыскать в отношениях, которые распались.

Мурманскстат к данному празднику подготовил инфографику по количеству браков и разводов по Мурманской области в 2020-ом и 2021 году. Но большого оптимизма эти цифры не вселяют, так как разводов всё равно много.

Тенденция снижения количества браков и разводов отмечается и в 2022 году. По итогам за январь 2022 года, как сообщает Мурманскстат, в нашем регионе заключили брак 266 человек (в январе 2021 г. – 314 чел.), снижение на 48 человек. В первом месяце этого года развелись 238 северян (в январе 2021 г. – 274 чел.), снижение на 36 человек.

Учитывая такую тенденция, можно утверждать, что День бывших супругов придумали не зря – слишком их много!

Фото: https://vk.com/feed?q=%23%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0§ion=search&z=photo-188169427_457239765%2Falbum-188169427_00%2Frev