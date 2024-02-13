14 февраля — повод для мужчин подарить цветы любимой

Отмечать День святого Валентина на работе и дома россияне планируют все реже. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане и представители компаний из всех округов страны.

Большинство россиян не будет праздновать День святого Валентина (78%). Планирует отметить День влюбленных лишь каждый восьмой опрошенный (12%). Чаще остальных собираются праздновать 14 февраля респонденты моложе 34 лет (20%).

3 из 10 мужчин будут покупать цветы для своих женщин на 14 февраля. Чаще остальных радовать любимых букетами будут мужчины моложе 34 лет (50%).

Лишь в 1 из 100 компаний российских компаний планируют активности на 14 февраля.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, День святого Валентина в России теряет популярность. Планов на празднование 14 февраля дома и на работе становится всё меньше, и мужчины реже задумываются о покупке букетов.

Время проведения опроса: 2—9 февраля 2024 года.