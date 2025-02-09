14 грантов и 4 специальных диплома - подведены итоги ежегодной конференции учащихся

Участники конференции учащихся «Юность. Наука. Культура — Арктика — 2025» получили 14 грантов комитета по образованию администрации города Мурманска, Мурманского политехнического лицея, Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России и Мурманского арктического университета. Ещё четверо ребят награждены призами директора МПЛ, специальным дипломом и путевкой на российский научный фестиваль «Содружество талантов».

Решением комиссии по присуждению грантов ХIV Российской научной конференции учащихся «Юность. Наука. Культура. Арктика — 2025» грант комитета по образованию администрации города Мурманска присуждены:

— ученику 10 класса МБОУ МПЛ Вячеславу Андрианову за разработку приложения гражданского мониторинга чрезвычайных ситуаций «SECURUCITY»;

— ученице 11 класса МБОУ МПЛ Евдокии Маклаковой за исследование и оценка психофизиологического состояния гимнасток-юниорок в период полярной ночи;

— ученице 9 класса гимназии №3 города Мурманска Олесе Одажиу за проект «Оборудование для активизации моторных функций младших школьников с целью их речевого развития»;

— ученику 11 класса МБОУ МПЛ Тиграну Мусатяну за работу «Из истории выборов в Ковдорском районе: зависимость результатов выборов от явки избирателей».

Гранты МБОУ «Мурманский политехнический лицей» присуждены:

— ученице 11 класса гимназии №6 города Мурманска Анастасии Чаботаронок за изучение влияния биологически активных добавок на живые организмы;

— 10-класснику Руслану Федотову, занимающемуся на базе ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия», за работу «Анализ безопасности посуды из полипропилена для живых организмов (на примере drosophila melanogaster)»;

— 9-класснику Артёму Комиссарову, занимающемуся на базе МАУДО «ДДТ «Дриада» (город Снежногорск), за исследование взаимосвязи эмоционального интеллекта и профессионального самоопределения подростков;

— ученице 10 класса школы №5 города Мурманска Полине Капустиной за проект «Эколого-биологические экскурсии для учащихся на территории г. Мурманска».

Грант Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России получат:

— ученица 11 класса МБОУ МПЛ Екатерина Морозова за проект «Инновационный метод разделения водонефтяняных эмульсий»;

- ученик 11 класса гимназии №3 города Мурманска Тимур Столетов за работу «Создание виртуального школьного музея боевой славы 31-й Краснознаменной отдельной лыжной бригады МБОУ г. Мурманска Гимназии №3».

Грант ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет» получат:

— ученица 10 класса МБОУ МПЛ Ева Акрытова за работу «Сравнительная оценка функционально-технологических свойств заквасочных культур с добавлением пропионовокислых бактерий»;

— ученик 11 класса МБОУ МПЛ Никита Похольченко за проект «Тепло-и массообменные процессы при конвективной сушке рыбных продуктов»;

— ученица 10 класса МБОУ МПЛ Елизавета Емельянова за проект «Оценка биоремедиационного потенциала углеродокисляющих бактерий, выделенных из грунта Кольского Заполярья»;

— ученица 11 класса МБОУ МПЛ Дарья Филиппова за проект по благоустройству улицы Шмидта.

Призы директора Мурманского политехнического лицея присуждены:

— 4-класснице Ксении Зайцевой (ГБУ ДО БелОДЭБЦ, город Белгород) за работу «Лишайники как индикаторы загрязненности воздуха в лесных массивах города Белгорода (на примере особо охраняемой зелёной зоны города — урочище «Армячий лог»)» .

— 4-класснику Тимошину Марку (МБУДО «ДДТ «Дриада», город Снежногорск) за работу «Танграм как средство развития логического мышления у младших школьников»;

— ученику 5 класса гимназии №8 города Мурманска Александру Богачеву за работу «Аптека: online или ofline?». Юный мурманчанин также награжден специальным дипломом за практическую значимость исследования;

— ученику 5 класса МБОУ МПЛ Семену Коноплеву за работу «Исследование и сборка модели катапульты». За этот проект молодой исследователь награжден бесплатной путёвкой на российский научный фестиваль «Содружество талантов».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29325&page=1