14 марта в центре Мурманска ограничат движение автомобилей. Масленица идёт!

В Мурманске 14 марта пройдёт театрализованное народное гулянье «Широкая Масленица».

В этот день водителям надо будет быть внимательными - в центре Мурманска можно будет не везде проехать и припарковаться.

- Будет запрещено движение транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца по ул. Ленинградской - от дома № 5/23 по ул. Воровского до ул. Профсоюзов - с 7.00 до 19.00; по ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Коминтерна - с 00 до 20 часов, - сообщили в администрации Мурманска.

Также с полуночи до 19.00 нельзя парковать машины на ул. Ленинградской - от дома № 5/23 на ул. Воровского до ул. Профсоюзов и до 20.00 на ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Коминтерна.