Мурманская область. Арктика (16+)12.05.22 09:30
14 мая на территории спортивного комплекса «Долина Уюта» состоится открытие крупнейшего в Заполярье скейт-парка
Спортивный праздник начнётся в 15 часов. После приветственных слов почётных гостей состоится показательное выступление чемпиона мира по скейтбордингу Максима Круглова. Далее пройдут соревнования среди мастеров скейтбординга, BMX и самокатного спорта.
На протяжении всей церемонии открытия для гостей будут работать фотозона, точки общественного питания, а также музыкальное сопровождение.
Как сообщает администрация города Мурманска, вход на территорию скейт-парка свободный. Трасса доступна для тренировок круглосуточно. Это первый и пока единственный скейт-парк такого масштаба в Заполярье.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22325&page=1
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