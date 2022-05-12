14 мая на территории спортивного комплекса «Долина Уюта» состоится открытие крупнейшего в Заполярье скейт-парка

Спортивный праздник начнётся в 15 часов. После приветственных слов почётных гостей состоится показательное выступление чемпиона мира по скейтбордингу Максима Круглова. Далее пройдут соревнования среди мастеров скейтбординга, BMX и самокатного спорта.

На протяжении всей церемонии открытия для гостей будут работать фотозона, точки общественного питания, а также музыкальное сопровождение.

Как сообщает администрация города Мурманска, вход на территорию скейт-парка свободный. Трасса доступна для тренировок круглосуточно. Это первый и пока единственный скейт-парк такого масштаба в Заполярье.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22325&page=1