Мурманская область. Арктика (16+)18.11.22 19:50
14 ноября руководитель Мурманскстата Вячеслав Николаевич Морозов завершил трудовую деятельность
Об этом сообщает региональное статистическое ведомство.
Об этом сообщает региональное статистическое ведомство.
Короткое сообщении сотрудники сопроводили небольшим видео о трудовом пути Вячеслава Николаевича в Мурманскстате, рассказав и показав, как проходили его рабочие будни, как менялось ведомство под его руководством.
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