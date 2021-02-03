14 образовательных организаций Мурманской области участвуют в программе по развитию личностного потенциала

Образовательные организации Мурманской области стали участниками программы по развитию личностного потенциала, реализуемой Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».

Мурманская область победила в конкурсном отборе программы в 2020 году. Было подписано трехстороннее соглашение между организаторами и региональным министерством образования и науки. На первом этапе конкурса из 23 образовательных организаций – участников конкурса были выбраны 14. Среди них – 10 школ и 4 детских сада из Мурманска, Полярных Зорь, Мончегорска, Апатитов, Кольского, Ковдорского, Ловозерского, Печенгского районов, ЗАТО Александровск.

Накануне стартовало обучение управленческих команд по направлению «Управление созданием личностно-развивающей образовательной среды». В составе команд – руководители, заместители руководителей, психологи, социальные педагоги, руководители методических объединений, а также преподаватели Института развития образования.

«Уверена, что участие в программе поможет изменить образовательную среду, перезапустить профессиональную инициативу учителей и воспитателей, ввести новые формы работы с родителями», – подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба, приветствуя участников.

В ходе дистанционного обучения управленцы освоят технологию средового проектирования и диагностики образовательной среды, разработают проекты создания личностно-развивающей образовательной среды в образовательных организациях. Защита проектов состоится в последний день обучения – 6 февраля 2021 года. Педагоги и психологи научатся практическому применению новых форм организации занятий и оценки обучающихся, в том числе на основе использования учебно-методических материалов программы.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, программа по развитию личностного потенциала реализуется Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» с 2018 года. Оператор программы в регионе – Институт развития образования.

В реализации принимают участие специалисты Российской академии образования, Института психологии РАН, Высшей школы экономики, Московского государственного педагогического университета.

Программа предлагает системное комплексное решение для образовательных организаций по сопровождению развития ребенка с 5 до 18 лет с учетом его возрастных особенностей и вовлекает в этот процесс ключевых участников: педагогов, родителей, управленцев образовательных организаций, органы исполнительной власти в сфере образования, институты развития образования в регионах.