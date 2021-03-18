Мурманская область. Арктика (16+)18.03.21 13:30
14 образовательных учреждений Мурманской области получили статус федеральных инновационных площадок
Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования по результатам рассмотрения конкурсной комиссией присвоил статус инновационных площадок ряду образовательных организаций страны. В Мурманской области его получили 14 образовательных учреждений, среди которых детские сады и школы из Мурманска, Апатитов, Мончегорска, ЗАТО Александровск, Кольского и Ковдорского районов.
Институт заключит с организациями соглашения для сотрудничества. Среди возможных направлений работы – «Научно-методические основы дошкольного воспитания», «Научно-методические основы воспитания обучающихся в условиях общеобразовательной организации», «Профилактика агрессивного поведения в образовательной среде».
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Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
12.03.21 21:17
Позволю себе, как заместителю директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ сказать и свое слово. В столь высокой оценки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Мурманс
Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
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