14 образовательных учреждений Мурманской области получили статус федеральных инновационных площадок

Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования по результатам рассмотрения конкурсной комиссией присвоил статус инновационных площадок ряду образовательных организаций страны. В Мурманской области его получили 14 образовательных учреждений, среди которых детские сады и школы из Мурманска, Апатитов, Мончегорска, ЗАТО Александровск, Кольского и Ковдорского районов.

Институт заключит с организациями соглашения для сотрудничества. Среди возможных направлений работы – «Научно-методические основы дошкольного воспитания», «Научно-методические основы воспитания обучающихся в условиях общеобразовательной организации», «Профилактика агрессивного поведения в образовательной среде».