По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 14 октября состоится II международная онлайн-сессия «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса».

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, встреча с участием руководителей северных регионов Норвегии, Швеции и Финляндии, представителей международных сообществ и российских регионов-участников БЕАР пройдёт на платформе «Zoom». Ключевой темой обсуждения станет текущая ситуация с распространением Covid-19, специфика борьбы с коронавирусом, предпринятые меры по снижению экономических и социальных последствий пандемии в макрорегионе.

На официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области можно ознакомиться с концепцией онлайн-сессии и списком спикеров.

Трансляция мероприятия будет доступна на портале ведомства по ссылке.