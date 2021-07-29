14% работающих жителей СЗФО готовы получать зарплату в цифровых рублях

В настоящее время основная часть работающих респондентов (78%) в том числе в СЗФО получает всю зарплату на карту, ещё 8% получают зарплату наличными, 14% - частично на карту, частично наличными. Доля тех, кто всю зарплату получает наличными деньгами, выше всего среди представителей сферы «Наука, образование» (20%), а также «Искусство, развлечения, масс-медиа» (14%).

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила готовы ли жители СЗФО получать зарплату в цифровых рублях.

Среди тех, кто получает зарплату полностью или частично в безналичном формате, большая часть (87%) пользуется зарплатной картой, выпущенной в одном из 12 банков, которые участвуют в пилотном проекте ЦБ РФ по внедрению цифрового рубля («Сбер», ВТБ, «Ак Барс Банк», «Альфа-банк», банк «ДОМ.РФ», «Газпромбанк», «Тинькофф Банк», «Промсвязьбанк», «Росбанк», «СКБ-банк», банк «Союз» и «ТКБ банк»). Однако лишь 15% респондентов знают об участии их «зарплатного» банка в вышеупомянутом проекте.

Опрос показал, что 14% опрошенных в СЗФО готовы получать зарплату цифровыми рублями (7% - полностью, 7% - половину суммы или меньше). Это самый высокий показатель среди других федеральных округов после Сибири (14,8%). При этом 55% респондентов затруднилась ответить, а 31% категорически не рассматривают такой вариант расчётов с работодателем.

В разрезе профессий – наибольшая часть получающих прямо сейчас зарплату в цифровых рублях находится в строительной (15%) и банковской сферах (15%), на втором месте - ИТ (14%), также достаточно внушительный объём получающих электронные деньги есть среди высшего менеджмента (19%). Наименее распространена такая практика расчётов в сфере образования и управления персоналом.