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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.23 17:30

14 сентября для заполярных школьников стартуют онлайн-уроки по финансовой грамотности от Банка России

Как распознать финансовую пирамиду в онлайн-игре и как финансовый план помогает накопить на мечту? На эти вопросы отвечают на школьных уроках. О том, как встраивается финансовая грамотность в образовательную программу, говорили перед началом нового учебного года на августовской встрече педагогов в Мурманске.

Финансовая грамотность стала обязательной для изучения в 1-9 классах в прошлом учебном году. Её элементы включены в математику, обществознание, географию, ОБЖ и окружающий мир.

В помощь учителям разработаны различные материалы, которые можно использовать при подготовке к урокам, рассказала представитель Отделения Банка России по Мурманской области Елена Гайдукова. Так, более 100 тематических заданий по финансовой грамотности опубликованы на образовательной платформе «Моя школа», которая уже доступна во многих средних общеобразовательных учреждениях. Учителя обществознания могут пройти тематический курс повышения квалификации. Его разработали специалисты Центрального Банка и Академии Минпросвещения России. 14 сентября стартуют онлайн-уроки по финансовой грамотности, которые Банк России ежегодно проводит для школьников с 5 по 10 классы по всей стране. На уроках ребятам рассказывают, зачем нужна страховка, как избежать ловушек мошенников, об истории денег и многом другом. Часть вопросов может пригодиться при сдаче ЕГЭ по обществознанию. Лекторами выступают сотрудники Банка России и эксперты финансового рынка. Подключиться к онлайн-урокам можно как индивидуально, так и всем классом.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  по итогам весенней сессий онлайн-уроков Банка России Мурманская область вошла в тройку лидеров Северо-Запада по просмотрам онлайн-уроков и второй год подряд стала лидером по охвату – к проекту присоединились все без исключения школы и колледжи региона. Количество просмотров онлайн-уроков в регионе составило около 26 тысяч.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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