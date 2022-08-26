14 студентов Университета МИСИС прошли летнюю практику на кировском предприятии компании «ФосАгро»

Ребята работали в производственно-диспетчерских и пылевентиляционной службах, в отделе горно-геологических информационных систем Кировского, Расвумчоррского и Восточного рудников и на Апатит-нефелиновой обогатительной фабрике. Будущие горные инженеры решали реальные производственные задачи, отрабатывали навыки и умения, которые пригодятся в профессиональной деятельности, прокачали свои soft и hard skills.

Как сообщает пресс-служба НИТУ «МИСиС», в 2022 году учебную, производственную, преддипломную и научно-исследовательскую практики более чем на 1200 профильных предприятиях и компаниях проходили около 8000 студентов и аспирантов НИТУ МИСИС.

Учебная и производственная практика студентов Горного института была организована на ведущих предприятиях горнодобывающей отрасли, среди которых – Кировский филиал АО «Апатит», входящий в группу компаний «ФосАгро». Здесь студенты познакомились почти со всеми основными производствами, занимались в Учебном центре «ФосАгро» и получили возможность принять участие в корпоративной программе трудоустройства «Молодые талантливые специалисты».

«Прохождение практики на наших предприятиях позволяет в реальных условиях оценить уровень подготовки ребят, познакомить их с нашими корпоративными ценностями и культурой, дать возможность поработать на самом современном производственном оборудовании. С НИТУ МИСИС у нас налажены тесные партнёрские отношения, проверенные временем. С 2015 года уже 50 студентов вуза прошли производственную практику в «ФосАгро», 11 из них после окончания обучения присоединились к трудовому коллективу компании, став участниками корпоративной программы «Молодые талантливые специалисты». Для каждого из них был разработан план профессионального и карьерного роста, назначены личный наставник, помогающий разобраться в производственном процессе, и куратор, отвечающий за адаптацию в коллективе», – отметил директор по персоналу и социальной политике ПАО «ФосАгро» Дмитрий Бородич.

Большинство студентов проходили практику в диспетчерских службах Кировского, Расвумчоррского и Восточного рудников. По словам ребят, за месяц им удалось ознакомиться с комплексной системой управления и контроля, а также освоить используемое на производстве программное обеспечение Pitram. Студенты, проходившие практику в пылевентиляционной службе Кировского рудника АО «Апатит» учились контролировать работу системы вентиляции участка рудника и вовремя вносить необходимые изменения в функционирование устройств. В учебном центре АО «Апатит» студенты учились работать в геоинформационной системе «MineScape» на примере реальных данных предприятия.

«В Кировском филиале АО «Апатит» я не впервые. В этом году меня распределили в производственную службу Расвумчоррского рудника. Здесь я познакомилась с системой рудопотоков – именно эту область я выбрала для своей дипломной работы, - поделилась впечатлениями о практике Александра Беркутова, студентка 5 курса кафедры геологии и маркшейдерского дела по специализации «горно-геологические информационные системы» Горного института НИТУ МИСИС. - Мне очень приятно, что все сотрудники очень внимательно относятся ко мне – помогают разобраться в тонкостях устройства системы, делятся советами – стараются сделать так, чтобы я, обладая лишь теоретическими знаниями, могла максимально погрузиться в условия реального производства. Впечатляет и техническое оснащение предприятия. Здесь сделан акцент на автоматизацию, что не только позволяет оптимизировать и повысить эффективность производственных процессов, но и в значительной степени исключает человеческий фактор при решении рабочих задач. Могу с уверенностью сказать, что в будущем я рассматриваю Кировский филиал АО «Апатит» и компанию «ФосАгро» местом своего трудоустройства по программе «Молодые талантливые специалисты».

Фото предоставлено пресс-службой НИТУ «МИСиС».