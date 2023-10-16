14 тысяч рублей – такую сумму должна заплатить жительница Мурманска за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами

Внушительный размер накопился со временем – северянка просто не посчитала нужным проинформировать регионального оператора – Мурманский филиал АО «Ситиматик» о том, что её сын, призванный на срочную службу в Вооружённые Силы РФ, вернулся и вновь проживает вместе с ней, а значит должен быть учтён в документах по оплате коммунальных услуг.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», это не единичный случай, когда клиент компании получает квитанцию с доначисленной суммой. Достоверная информация о количестве проживающих лиц со временем обязательно становится известной региональному оператору и компании, оказывающей биллинговые услуги.

К примеру, собственник жилого помещения обратился за оформлением субсидии, перерасчёта, регистрации, снятием с учёта и т.п., где указал корректную информацию о количестве проживающих с ним людей. И эта информация станет той самой «доказательной базой», в соответствии с которой и будет рассчитана плата за услугу по обращению с ТКО. Причём за весь период оказания услуги. Если вовремя не внести плату, возникнет задолженность, а затем пени, штрафы и прочие неприятности.

Регоператор напоминает: обращение с ТКО является коммунальной услугой. В соответствии с постановлением правительства РФ №354, в случае отсутствия граждан по месту регистрации или домовладения более 5 дней, все они имеют право на перерасчёт, но лишь в том случае, если предоставят подтверждающие документы. Также необходимо своевременно информировать ресурсоснабжающие и обслуживающие организации об изменении числа граждан, зарегистрированных в помещении по месту жительства. Это позволит избежать накопления задолженности за услугу и возможных судебных издержек в будущем.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».