14 января в Мурманске стартует масштабный гастрономический фестиваль

С 14 по 16 января в Мурманске состоятся гастрономический фестиваль «Вкус Арктики» в формате «One – Hand – Food» и туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market».

В этом году на ежегодном фестивале «Вкус Арктики» будут представлены порядка 15 участников ресторанного бизнеса, которые продемонстрируют полюбившиеся позиции регионального арктического меню, а также абсолютные новинки сезона 2022 года. Так, в гастро-меню фестиваля вошли такие позиции, как треска «Капитан», беляши из краба, бургер с семгой, пряный бульон из оленины, крабовые пышки, пита с рваной олениной, уха по-кольски из лосося, трески и печени трески, горячий хлеб с ягелем, копченой треской и брусникой и многое-многое другое.

2022 год в Мурманской области объявлен годом экологически ответственного туризма. В связи с этим организаторы впервые запустили в тестовом режиме акцию «Со своим – бесплатно»: пришедшие гости со своей многоразовой термокружкой смогут бесплатно наполнить ее согревающим северным чаем в домике Туристского информационного центра. Также специалисты центра расскажут посетителям, где в Мурманской области можно интересно провести выходные, попробовать арктическую кухню, как попасть на фотоохоту на китов.

Тематическая экспозиция «10 причин влюбиться в Мурманскую область» будет посвящена главным туристическим центрам региона.

Кроме того, в рамках проведения туристической выставки «MURMANSK.TRAVEL Market» все новые пользователи туристического портала Мурманской области murmansk.travel, прошедшие регистрацию в период с 1 января по 16 января, смогут получить ценный подарок от АНО «Туристский информационный центр Мурманской области», для этого достаточно назвать кодовую фразу, полученную на электронную почту, указанную при регистрации.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, посетителей также ждёт развлекательная программа с живой музыкой, дегустацией и розыгрышем гастрономических и туристических подарков.

Все участники мероприятий смогут бесплатно отправить памятные открытки в любой уголок России, а также распечатать свои фотографии, публикуемые с тематическим хэштэгом #НаСевереОтдыхать.

Время работы площадок: с 14 по 16 января (включительно) - с 11.00 до 19.00.