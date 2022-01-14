14 января в Мурманске стартует масштабный гастрономический фестивальЭпидситуация диктует условия проведения крещенских купаний в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.01.22 10:00

14 января в Мурманске стартует масштабный гастрономический фестиваль

С 14 по 16 января в Мурманске состоятся гастрономический фестиваль «Вкус Арктики» в формате «One – Hand – Food» и туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market».

В этом году на ежегодном фестивале «Вкус Арктики» будут представлены порядка 15 участников ресторанного бизнеса, которые продемонстрируют полюбившиеся позиции регионального арктического меню, а также абсолютные новинки сезона 2022 года. Так, в гастро-меню фестиваля вошли такие позиции, как треска «Капитан», беляши из краба, бургер с семгой, пряный бульон из оленины, крабовые пышки, пита с рваной олениной, уха по-кольски из лосося, трески и печени трески, горячий хлеб с ягелем, копченой треской и брусникой и многое-многое другое.

2022 год в Мурманской области объявлен годом экологически ответственного туризма. В связи с этим организаторы впервые запустили в тестовом режиме акцию «Со своим – бесплатно»: пришедшие гости со своей многоразовой термокружкой смогут бесплатно наполнить ее согревающим северным чаем в домике Туристского информационного центра. Также специалисты центра расскажут посетителям, где в Мурманской области можно интересно провести выходные, попробовать арктическую кухню, как попасть на фотоохоту на китов.

Тематическая экспозиция «10 причин влюбиться в Мурманскую область» будет посвящена главным туристическим центрам региона.

Кроме того, в рамках проведения туристической выставки «MURMANSK.TRAVEL Market» все новые пользователи туристического портала Мурманской области murmansk.travel, прошедшие регистрацию в период с 1 января по 16 января, смогут получить ценный подарок от АНО «Туристский информационный центр Мурманской области», для этого достаточно назвать кодовую фразу, полученную на электронную почту, указанную при регистрации.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, посетителей также ждёт развлекательная программа с живой музыкой, дегустацией и розыгрышем гастрономических и туристических подарков.

Все участники мероприятий смогут бесплатно отправить памятные открытки в любой уголок России, а также распечатать свои фотографии, публикуемые с тематическим хэштэгом #НаСевереОтдыхать.

Время работы площадок: с 14 по 16 января (включительно) - с 11.00 до 19.00.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Комментарий к новости:Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков
Бронзин
08.01.22 18:14
Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб
Комментарий к новости:10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков
Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)За декабрь прошлого года экономия по завершенным закупкам составила более 273 миллионов рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,4 рубля, доллар – подрос почти на 1,2 рубля-PRO Энергетику (18+)Завершена реконструкция гидроагрегата на Янискоски ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России ужесточили штрафы за экологические нарушения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика