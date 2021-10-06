144 обучающихся образовательных организаций региона приняли участие в VI чемпионате Мурманской области «Абилимпикс»

В регионе в онлайн-формате состоялась церемония закрытия VI чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» – регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Инициатором проведения чемпионата «Абилимпикс» выступило министерство образования и науки Мурманской области при поддержке министерства труда и социального развития региона, Союза промышленников и предпринимателей области, а также региональных общественных организаций инвалидов.

Основной площадкой проведения мероприятия стал Мурманский колледж экономики и информационных технологий – базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. Также соревнования проходили в Мурманском медицинском колледже, Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота, Мурманском индустриальном колледже, Кандалакшской коррекционной школе-интернате.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, всего в чемпионате приняли участие 144 обучающихся – школьники и студенты колледжей – из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Они соревновались по 26 конкурсным компетенциям. По итогам соревнований в каждой из них уже определены победители, которые скоро представят Мурманскую область на отборочных соревнованиях VII Национального чемпионата «Абилимпикс».