144 рубля 17 копеек с человека в месяц - в Мурманской области рост тарифа на вывоз мусора в 2022 году не превысил 5 процентов

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации и согласно постановлению губернатора об утверждении предельных индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской области с 1 июля в регионе на 4,14% увеличен платёж за вывоз мусора. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального комитета по тарифному регулированию. Таким образом, предельный единый тариф на услугу регоператора АО «Ситиматик» теперь составляет 961 рубль 15 копеек за кубометр отходов, а с учётом утверждённых правительством Мурманской области нормативов накопления ТКО плата для населения за услугу по обращению с ТКО составляет 144 рубля 17 копеек с человека в месяц.

Установленная на территории Мурманской области плата, даже с учётом модернизации системы обращения с отходами, сформировалась на доступном уровне и не превышает средних значений в Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба АО «Ситиматик», сС января 2019 года жители региона оплачивали ежемесячно новую коммунальную услугу по обращению с ТКО за 133 рубля 56 копеек с человека. Затем, из-за снижения на уровне правительства РФ ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО, предельный единый тариф на услугу регоператора в Мурманской области был пересмотрен. С 1 апреля 2019 года тариф составлял 866 рублей 95 копеек за кубометр отходов с НДС, при этом плата для населения – 130 рублей 04 копейки с человека в месяц. Уменьшения платы с 1 января 2020 года до 128 рублей 55 копеек с человека при тарифе в 856 рублей 97 копеек удалось достигнуть благодаря снижению налоговой нагрузки. С 1 июля 2021 года предельный единый тариф на услугу регоператора составлял 922 рубля 93 копейки за кубометр отходов, каждый житель Мурманской области вносил ежемесячно плату в размере 138 рублей 44 копейки с человека.

Тариф в Мурманской области остаётся сбалансированным, что позволяет обеспечить достаточно высокую платежную дисциплину и устойчивую работу регионального оператора по организации вывоза и обработки ТКО. За первое полугодие показатель собираемости платежей за обращение с отходами среди населения региона составил свыше 97%, он остаётся одним из лучших в стране.

Фото предоставлено АО «Ситиматик».