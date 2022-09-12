145 годовщине со дня рождения советского государственного и партийного деятеля Ф.Э. Дзержинского посвятили памятный митинг

УФСБ России по Мурманской области организован памятный митинг в честь 145 годовщины со дня рождения советского государственного и партийного деятеля Ф.Э. Дзержинского.

В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны органов безопасности региона. К памятной доске, установленной в честь первого руководителя ведомства Ф.Э. Дзержинского, возложили цветы.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Мурманской области, Ф.Э. Дзержинский возглавил созданную в 1918 году Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Под руководством «железного Феликса» чекисты успешно выявляли и пресекали подрывную деятельность иностранных спецслужб, террористических, бандитских и белоэмигрантских организаций, а также участвовали в обеспечении продовольственной безопасности. Его стойкой жизненной позицией был лозунг: «Чекист должен иметь горячее сердце, холодную голову и чистые руки».

Также одной из самых больших заслуг Ф.Э. Дзержинского является успешное решение проблемы детской беспризорности, возникшей после Гражданской войны. Дзержинский, ставший председателем комиссии по борьбе с детской беспризорностью, поддержал создание системы детских учреждений – детдомов и «коммун», в которых вчерашние беспризорники получали медицинское обслуживание, образование, питание.

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Мурманской области.