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Мурманская область. Арктика (16+)31.10.24 17:30

146 юных художников приняли участие в конкурсе «Цвета Заполярья»

В Детской художественной школе Мурманска вчера состоялся традиционный конкурс «Цвета Заполярья», собравший 146 юных художников.

Участники продемонстрировали свои творческие способности, используя различные техники для изображения природных или городских пейзажей.

Как сообщает администрация города Мурманска, торжественное подведение итогов и награждение победителей состоится 1 ноября 2024 года. Увидеть лучшие работы конкурса все желающие смогут в выставочном зале ДХШ с 1 по 29 ноября.

Двери нового просторного дома ДХШ открыла для воспитанников в сентябре этого года. Капитальный ремонт здания был проведён в рамках нацпроекта «Культура» и стратегического плана «На Севере — жить!».

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28758&page=1

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Евгений
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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