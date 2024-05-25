Мурманская область. Арктика (16+)25.05.24 18:30
146,2 кубометра мусора! В Мурманске состоялся очередной субботник
В областном центре помимо уборки зелёных зон, состоялась санитарная очистка берегов природных водных объектов города.
Всего мурманчане, сотрудники организаций и учреждений города убрали в общей сложности 104,8 тысячи квадратных метров на 21 территории областного центра. Как сообщает администрация города Мурманска вывезено 146,2 кубометра мусора.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27437&page=1
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