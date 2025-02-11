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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.25 09:00

147 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ поражено подразделениями группировки войск России

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 525 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортёр М1117. Уничтожены пять артиллерийских орудий, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 10 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Жовтневое и Синельниково Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Миньковка, Северск, Часов Яр и Предтечено Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Надеждинка, Котлино, Ясеновое, Муравка, Успеновка, Димитров, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 525 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортёр М1117. Уничтожены пять артиллерийских орудий, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Времевка, Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Скудное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области и Берислав Херсонской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих, два артиллерийских орудия, три автомобиля и радиолокационная станция. Уничтожено три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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