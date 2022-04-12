15 апреля стартует всероссийское голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству

В пятницу, 15 апреля, по всей России стартует голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование продлится по 30 мая. Об этом вчера на оперативном совещании проинформировал губернатор Андрей Чибис.

В этот период каждый житель Мурманской области старше 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству в городе или районе, которые, по его мнению, нужно благоустроить или реализовать в следующем году.

«В прошлом году в голосовании приняли участие 12 муниципальных образований региона. Свои голоса за объекты благоустройства отдали 50318 человек. Благодаря их активности было выбрано 14 проектов. Они будут реализованы в 2022 году», – напомнил Андрей Чибис.

В этом году в масштабном проекте примут участие 17 муниципальных образований региона. Проголосовать можно будет на платформе проекта, а также на портале «Госуслуги».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, проголосовать северянам помогут и волонтёры. Всего на территории области консультировать граждан по объектам, выставленным на голосование, будут более 300 добровольцев.

Итоги будут подведены в период с 31 мая по 6 июня. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в перечень объектов для благоустройства в 2023 году. Глава региона призвал северян активно участвовать во всероссийском голосовании по отбору общественных территорий.