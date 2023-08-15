15 августа из Мурманска стартовала высокоширотная масштабная экспедиция «Чистая Арктика – Восток-77»

25 человек – представители научного сообщества и волонтёры – отправились на теплоходе «Клавдия Еланская» из Кольского залива вдоль Кольского полуострова к Белому морю. Преодолев 325 морских миль, экспедиция сойдёт на берег в поморском селе Чапома Мурманской области.

Они проследуют до села Умба. Часть маршрута, пролегающая через тундры и заливы Терского берега протяженностью 120 километров, группа пройдёт пешком. После исследований в селе Умба, группа приступит к сбору данные в рамках социологического исследования на территориях традиционного проживания саамов. Этот маршрут будет пролегать через Ревду, Ловозеро и Апатиты.

Символический старт первому этапу экспедиции дали в Мурманском областном краеведческом музее. Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко озвучила приветственное слово Президента России Владимира Путина и от имени регионального правительства пожелала участникам доброго пути и ценных открытий.

«Мурманская область – отправная точка для многих исследователей высоких арктических широт, их первый причал. Например, научная экспедиция «Северный полюс – 41» на новейшей российской ледостойкой платформе, не имеющей аналогов в мире, стартовала также из Мурманска осенью 2022 года. Научная высокоширотная экспедиция «Чистая Арктика – Восток 77» тоже уникальна – аналогов ей не нашли за последние 40 лет. Мы поддерживаем научное сообщество и безусловно ценим их вклад в наше общее будущее», – сказала Оксана Демченко.

Во время экспедиции планируется изучить состояния тундры и многолетнемерзлых грунтов, оценить современную транспортную инфраструктуру и связь. Главная цель большой экспедиции «Чистой Арктики» – составить карты промышленного наследия СССР, оценить качество и количество отходов в Артике для последующей уборки территории.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, за один год участникам предстоит преодолеть 12 тысяч км и пересечь 11 часовых поясов.

Участником высокоширотной масштабной экспедиции «Чистая Арктика – Восток-77» от Мурманской области стал Константин Коткин – научный сотрудник Мурманского областного краеведческого музея, кандидат философских наук и доцент кафедры философии и социальных наук Мурманского арктического университета.

Он стал научным куратором экспедиции. Ему предстоит собрать данные для социологического исследования о проживающих саамах и коми-ижемцах.

Фото: https://gov-murman.ru