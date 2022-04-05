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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.22 12:45

15 автомашин с гуманитарной помощью для беженцев с Украины

С первого дня спецоперации на Украине жители Североморска стали собирать гуманитарную помощь для беженцев. Продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, одежду они приносили в Общественную приёмную партии «Единая Россия», расположенную в доме №13 по улице Сафонова, в ДК «Строитель», в Центр досуга молодёжи, в библиотеку посёлка Североморск-3.

Вся гуманитарная помощь собиралась в Общественной приёмной партии и оттуда машинами отправлялась на сборный пункт в Мурманск.

О масштабах гуманитарной помощи, собранной жителями Североморска, говорит тот факт, что для её отправки в Мурманск потребовалось 15 автомобилей. 

Всего в Общественную приёмную было 87 поступлений гуманитарной помощи от детских садов и школ, от Следственного комитета и прокуратуры города Североморска, от воинских частей, от администрации и Совета депутатов флотской столицы, от коллективов Централизованной библиотечной системы, от Духовно-просветительского центра Североморской и Умбской Епархии. Руководитель Союза предпринимателей Алена Завгородняя несколько раз привозила партии новой детской одежды, закупленной предпринимателями нашего города. Постоянно передает гуманитарную помощь, собранную в центре «Радость» депутат Светлана Ефремова.

Собирают, сортируют и готовят к отправке гуманитарную помощь исполнительный секретарь Североморского местного отделения партии «Единая Россия» Нина Леонтьева, специалист Общественной приемной Виктория Милешкина. Большую помощь оказывают им директор Муниципального архива ЗАТО г. Североморск, депутат Олеся Францискевич и директор Дома детского творчества имени Саши Ковалева Екатерина Колычева. 

По данным учёта, который ведёт Нина Леонтьева за период сбора гуманитарной помощи поступило 3255 единиц детской одежды, 1540 единиц постельного белья и одежды для взрослых, 23279 единиц продуктов питания, из них 9,3 тысячи банок мясных и рыбных консервов, 1780 банок сгущенного молока, почти 3 тонны круп, более 1 тысячи коробок и банок детского питания, почти 13 тысяч единиц средств гигиены и бытовой химии, 9,8 тысячи предметов канцелярских принадлежностей, 946 бытовых приборов и посуды. Все это будет с благодарностью принято беженцами, которые покидали свои дома, оставив все имущество в зоне вооруженного конфликта.

В настоящее время в Общественной приёмной партии «Единая Россия» готовится к отправке очередная партия гуманитарной помощи.

 

 

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12156-severomorcy-pomogayut-bezhencam/

 

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