15 человек уже стали претендентами на участие в программе «Свой дом в Арктике»

Вчера губернатор Андрей Чибис провёл заседание областного штаба по строительству. Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что в Мурманской области действует масштабная программа по благоустройству.

«В этом году стоит задача по облагораживанию дворовых территорий 232 многоквартирных домов в 26 муниципальных образованиях. На сегодняшний день выполнено 44%. Дворовые территории 15 домов уже сданы. Это не плохой показатель, но некоторым муниципалитетам необходимо ускориться», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, Андрей Чибис сообщил о первых результатах реализации программы «Свой дом в Арктике».

«Это крайне важный шаг в улучшении жилищных условий людей. На сегодняшний день 15 человек собрали и зарегистрировали полный комплект документов. Спрос на эту меру поддержки есть. Прошу все муниципалитеты и ответственных за эту программу активнее проводить разъяснительные работы с гражданами и оперативно обрабатывать заявки», – сказал глава региона.

Узнать более подробную информацию, а также записаться на приём для подачи документов можно на сайте Министерства строительства Мурманской области. Также дополнительные вопросы можно задать по телефону «горячей линии» 8 (8152) 56-79-67.

Подробнее о мероприятиях по благоустройству в 2022 году рассказала вице-губернатор – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

«В этом году в регионе планируется благоустроить 232 дворовые территории. На сегодняшний день в 14 муниципалитетах выполнено более 35% работ, в четырех от 20 до 35%. В восьми менее 20%, здесь контракты заключены позднее, однако коллеги приступили к работам незамедлительно», – сообщила Мария Гаврилова.

Также министр отметила, что в этом году работы по благоустройству ведутся на 12 общественных территориях. В Североморске, Апатитах и Полярных Зорях (2 объекта) техническая готовность более 30%. Благоустройство зеленой зоны у озера Среднее и кандалакшского сквера по ул. Первомайская составляет от 20% до 30%.

«В остальных муниципалитетах готовность менее 20%. Напоминаю, что у нас короткий строительный сезон. Прошу коллег увеличить темп работ, хотя на данный момент они еще находятся в рамках графиков, установленных муниципальными контрактами», – сообщила Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, продолжается благоустройство территорий победителей и финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021 года.

«Мы видим неплохую динамику в Коле. Техническая готовность благоустройства Советского сквера составляет 35%. Благоустройство бульвара «Северное сияние» в Полярных Зорях выполнено на 23%. Также продолжается благоустройство территорий победителей и финалистов 2020 года», – заключила Мария Гаврилова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/