15 декабря пройдёт конкурс профессионального мастерства в рамках регионального праздника «Профессионалы на Мурмане-2022»

Региональный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане» проводится Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области (СПП МО) ежегодно. Третьим мероприятием праздника в текущем году станет конкурс по профессии «Повар» среди студентов, обучающиеся по программам среднего профессионального образования.

В рамках конкурса студентам предстоит приготовить сложное горячее блюдо из трески.

Как сообщает пресс-центр СПП МО, оценивать конкурсантов будет жюри из числа работодателей – организаций общественного питания Мурманской области. Конкурс будет проходить в ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота».