15 декабря в Мурманске откроются традиционные ёлочные базары

Приобрести один из главных символов Нового года будет можно во всех округах города по 9 адресам:

Ленинский округ

- ул. Адмирала Флота Лобова, в районе дома №1,

- ул. Нахимова, в районе дома №6,

- ул. Саши Ковалева, в районе дома №20,

- ул. Чумбарова-Лучинского (у перекрёстка улицы с просп. Героев-североморцев).

Октябрьский округ

- ул. Георгия Седова, в районе дома №18,

- ул. Мира (в районе разворотного кольца автобуса №29),

- ул. Академика Книповича, в районе дома №27.

Первомайский окру:

- ул. Капитана Копытова, в районе дома №34 по ул. Героев Рыбачьего,

- ул. Морская, в районе дома №3.

Точки продаж будут работать по 31 декабря, сообщает администрация города Мурманска.