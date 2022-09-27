15 елей – состоялась посадка деревьев на Аллее моряков-североморцев у здания Ледовой арены «Таймыр»

Сегодня в городе Дудинка в память о воинах-североморцах, погибших 27 августа 1942 года при героической обороне Диксона от немецко-фашистских захватчиков, моряки-североморцы и таймырцы высадили 15 елей. Посадка деревьев состоялась на Аллее моряков-североморцев у здания Ледовой арены «Таймыр».

В мероприятии приняли участие представители Северного флота, члены экипажей большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Иван Грен», представители учреждений района и города, юнармейцы, учащиеся морского класса, курсанты Арктического Зонального центра, общественность.

Заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, выступая перед участниками акции, отметил, что связь времён объединяет целые поколения, и история Северного флота неразрывно связана с героическими страницами обороны Диксона.

«Каждым посаженным деревом мы соединим нынешние и грядущие поколения вечно живущей памятью о героях – североморцах, ценой своей жизни завоевавших для нашей страны, для каждой семьи, самое дорогое – мир!», - прозвучало на мероприятии.

Завершилась акция минутой молчания.

Музыкальное сопровождение акции обеспечил военный оркестр Северного флота, который под руководством дирижера – Дениса Гольдорфа, исполнил знаменитые произведения – марш «Морская гвардия», «Радость победы», «Флотский марш» и другие композиции. В акции также приняла участие знамённая группа кораблей Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, акция «Сад памяти» проходит по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с 2020 года. Цель – ежегодно высаживать 27 миллионов деревьев. За первые два года к акции присоединилось более 2 миллионов человек из всех 85 регионов России.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12439638@egNews