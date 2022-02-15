15 февраля - День вывода советских войск из Афганистана

В истории нашего государства и его Вооруженных сил немало ярких и одновременно трагических событий, свидетельствующих о мужестве и героизме наших воинов. Ярчайшим и трагическим примером этого является война в Афганистане, продолжавшаяся с 12 декабря 1979 года по 15 февраля 1989-го.

Сегодня в Североморске проживает немало ветеранов-афганцев и участников боевых действий по всем уголкам земного шара. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса массовый митинг не проводился.

15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана, состоявшегося 33 года тому назад, к мемориалу «Североморцам, не вернувшимся с войны» пришли руководитель Североморской общественной организации «Боевое братство» Вячеслав Годунов, помощник командующего Северным флотом по работе с ветеранами Геннадий Вязанкин, ветераны-интернационалисты, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева, депутаты Ольга Ефименко, Светлана Евтушенко, Татьяна Смирнова, Валентин Сердюк, Юрий Мороз. Они собрались, чтобы почтить память погибших и в той войне, и в тех трех десятках локальных конфликтов, где воевали советские и российские воины, отдать дань уважения воинам-интернационалистам.

Мемориал «Североморцам, не вернувшимся с войны» - один из немногих в России, посвящённого воинам, погибшим во всех локальных войнах и военных конфликтах, созданные руками воинов–интернационалистов. Он появился в Североморске в 2013 году.

К сожалению, был период, когда к событиям в Афганистане и воинам-интернационалистам относились неоднозначно: кто-то восхищался нашими солдатами и офицерами, кто-то называл их оккупантами.

Советская пропаганда показывала по телевизору кадры, когда наши солдаты сажали деревья в скверах и строили дома, а в это время в горах и «зелёнке» этой страны гибли наши солдаты, выполняя интернациональный долг.

Сегодня многие говорят, а нужно ли было СССР ввязываться в эту войну. История не имеет сослагательных наклонений, но мы должны помнить, какой-то был период: жесточайшего противостояния СССР и США, стран Варшавского Договора и блока НАТО. То был период «холодной» войны, которая могла перерасти в третью мировую.

Мы знаем, что именно тогда американцы намеревались войти в Афганистан и разместить там крылатые ракеты и ракеты средней дальности «Першинг», которые доставали бы до Москвы и важнейших административных и экономических центров страны.

В Афганистане советские солдаты защищали нашу страну, став первым рубежом её обороны. Честь и слава тем, кто не вернулся с войны, здоровья и благополучия всем ветеранам-афганцам.

В той войне погибли и 4 североморца, два из которых покоятся на североморском кладбище - Лукков Андрей Геннадьевич и Завьялов Альберт Вадимович.

Кроме 4 североморцев, погибших в Афганистане, отдали свои жизни, наводя конституционный порядок на Северном Кавказе ещё 4 наших земляка. Два из них, подполковник Марк Евтюхин, учившийся в средней школе №7 и генерал-майор Александр Отраковский стали Героями России.

К сожалению, советское руководство не учло уроки истории. Великобритания несколько раз пыталась захватить Афганистан, но неизменно терпела поражение. Вынуждены были уйти, вернее спасались бегством из Афганистана, не добившись поставленных целей, и войска США и её союзники по НАТО, понеся огромные потери.

Наша страна заплатила большую цену за ввод войск в Афганистан. Всего за 10 лет погибли 15031 человек, 54 тысячи были ранены, контужены, травмированы, мы потеряли огромное количество боевой техники. Но, как бы там ни было, советские воины выполнили свой интернациональный долг. Афганцами себя считают 620 тысяч военнослужащих, прошедших ту суровую школу. Вечная память героям.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11969-pochtili-pamyat-voinov-internacionalistov-2/#news-gal-6