15 июня Росреестр проведёт всероссийскую «горячую линию» по вопросам электронной регистрации недвижимости

15 июня с 14.00 до 17.00 Росреестр проведёт всероссийскую «горячую линию» по вопросам получения государственных услуг ведомства в электронном виде. Мероприятие приурочено к 15-летию ведомства и будет проходить одновременно во всех регионах страны.

Телефон «горячей линии» в Мурманской области 8 (8152) 56-70-01.

Как оформить в электронном виде права на недвижимое имущество или получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости? Для получения каких услуг необходима электронная подпись, а для каких – нет? Какие документы получит собственник после электронной регистрации недвижимости? Как защищены персональные данные участников электронной сделки? Какие электронные сервисы есть на сайте Росреестра и какие услуги можно получить через портал Госуслуг? Как подписать заявление на получение государственных услуг с помощью Госключа?

На эти и другие вопросы северян ответят специалисты Управления Росреестра по Мурманской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.