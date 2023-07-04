+15%: Кольская АЭС выработала более 5 млрд кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2023 года

Кольская атомная станция в июне текущего года выдала в энергосистему страны 618,8 млн кВтч электроэнергии, что на 15% превышает объём выработки за аналогичный период прошлого года.

За 6 месяцев текущего года Кольская АЭС выработала 5180 млн кВтч электроэнергии. При производстве такого же количества энергии за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено около 2,5 млн тонн углекислого газа (СО 2 ).

3 июля в 12.46 после завершения среднего планово-предупредительного ремонта энергоблок №4 Кольской атомной станции включён в сеть. В ходе ремонта осуществлена модернизация уплотнений главных циркуляционных насосов, средний ремонт реакторной установки, текущий ремонт паротурбинных установок и системы техводы ответственных потребителей.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№1, 2 и 4.

На энергоблоке №3 Кольской АЭС продолжается планово-предупредительный ремонт, по плану ведутся работы по модернизации уплотнений главных разъёмов главных циркуляционных насосов, замена арматуры реакторного, турбинного цехов и газодувок системы дожигания водорода.

Диспетчерский график нагрузки станции составляет 880 МВт.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.