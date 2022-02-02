15 команд заполярных школьников приняли участие в областных соревнованиях «Первая помощь»

В минувшие выходные в центре дополнительного образования «Лапландия» в Мурманске состоялись открытые областные соревнования «Первая помощь». В них приняли участие 15 команд из Апатитов, Мончегорска, Кировска, Мурманска, Заозерска и Видяево. Мероприятие прошло с соблюдением действующих противоэпидемических правил.

В состав судейской коллегии вошли представители Главного управления МЧС России по Мурманской области; Мурманского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»; Мурманского областного отделения Федерации спортивного туризма России; Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России; Мурманского медицинского колледжа; Мурманского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Команды выполняли задания по направлениям «Эстафета» и «Экстренный вызов», демонстрировали знание состава автомобильной аптечки и основ истории Международного комитета Красного Креста.

Для старшей группы был также разработан этап «Если беда случилась вдруг…», участникам которого в ситуационной задаче предстояло спасти пострадавших в условиях, максимально приближенным к реальным.

По итогам соревнований места в общекомандном зачёте распределились следующим образом:

старшая возрастная группа

1 место – школа №49 Мурманска;

2 место – мурманский Центр детского и юношеского туризма;

3 место – школа №1 ЗАТО Видяево;

средняя возрастная группа:

1 место - мурманский Центр детского и юношеского туризма;

2 место – школа №11 Мурманска;

3 место - школа №1 ЗАТО Видяево;

младшая возрастная группа:

1 место - мурманский Центр детского и юношеского туризма;

2 место – Центр дополнительного образования детей ЗАТО г. Заозерск;

3 место - школа №4 г. Апатиты.

Победители и призеры в каждом виде соревнований были награждены дипломами Министерства образования и науки Мурманской области, а победители и призеры в общем зачете – памятными кубками.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437265/#&gid=1&pid=1