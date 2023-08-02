15 крупных компаний в Мурманской области стали участниками нацпроекта «Производительность труда». Экономический эффект от реализации уже составил более 80 млн рублей

В Мурманской области продолжается реализация национального проекта «Производительность труда», направленного на формирование производственной культуры, обеспечение роста производительности труда на предприятиях и повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг.

В настоящее время, когда российский рынок испытывает острую потребность в наращивании производства, бережливые технологии становятся одним из значимых факторов экономического развития бизнеса.

К национальному проекту «Производительность труда» уже присоединилось более чем 5 тысяч предприятий по всей России.

В Мурманской области участниками национального проекта стали 15 компаний: АО «Оленегорский Механический Завод», АО «Мурманский морской рыбный порт», АО «Электротранспорт», АО «Мурманский тарный комбинат», АО «Североморский молочный завод», АО «Хлебопёк», ООО «Печенгастрой», ООО «Колабыт», ООО «Кольская АЭС-Авто», ООО «Нитро Сибирь Заполярье», АО «Мурманский морской торговый порт», ООО «Мурманский балкерный терминал», ГОУСП «Тулома», АО «Хибинская тепловая компания» и ООО «Рыбные мануфактуры Мурманск».

Оператором национального проекта «Производительность труда» в Мурманской области является Региональный центр компетенций (РЦК), который начал свою деятельность в 2021году.

На предприятиях появились первые результаты реализации нацпроекта. Например, на Мурманском тарном комбинате удалось сократить время протекания процесса на 53%, на Североморском молочном заводе выработка увеличилась на 57%, на АО «Хлебопёк» незавершённое производство сократилось на 51%.

Общий экономический эффект предприятий Мурманской области от реализации нацпроекта, то есть экономия от применения инструментов бережливого производства, по итогам 2022 года составил более 80 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, первый участник национального проекта в Мурманской области – Оленегорский механический завод, – вошёл в пятёрку российских предприятий-лидеров национального проекта по итогам ежегодного рейтинга Федерального центра компетенций, показав наибольший прирост выработки, среди участников национального проекта «Производительность труда».

Помимо адресной поддержки предприятий, которая заключается в помощи экспертов РЦК в реализации проекта на пилотном потоке, Региональный центр компетенций Мурманской области осуществляет обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта. Силами РЦК обучено более 400 сотрудников предприятий, получивших практические навыки улучшения производственных процессов за счёт внедрения инструментов бережливого производства.

Также в Региональном центре компетенций Мурманской области ежемесячно проводится учебная производственная площадка «Фабрика процессов», где участники получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения в производственном процессе влияют на операционные и экономические показатели предприятия. Благодаря комплексной методике, обучение на фабрике процессов проходит максимально быстро и результативно. В Мурманской области прошли обучение более 270 человек.

«Мы знакомим предприятия с культурой непрерывных улучшений, внедряем принципы бережливого производства, обучаем персонал, освоив эти инструменты, предприятия уже сами тиражируют бережливые технологии на все производственные процессы. Важно, что оптимизация внутренних ресурсов проходит без дополнительных инвестиций со стороны бизнеса, а за счет устранения простоев и потерь. Все это в совокупности укрепляет экономику нашего региона, делает её более устойчивой перед внешними вызовами», – отметила руководитель РЦК Елена Григорьева.

Для получения информации об адресной поддержке по повышению эффективности производственных процессов, а также обучения сотрудников предприятий и участия в «Фабрике процессов» можно обратиться в Региональный центр компетенций Мурманской области по телефону 8 (8152) 45-10-85 или электронной почте: info@rck51.ru.

Фото: https://gov-murman.ru