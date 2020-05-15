15 мая отмечается Международный день климата!

Этот экологический праздник – неофициальный, тем не менее признан в 86 странах мира. Государства сплотились в решении общей проблемы.

Праздники международного масштаба создают для того, чтобы обратить внимание мировой общественности на определенную проблему. Сохранение климата – один из вопросов, который сегодня стоит перед нашей планетой максимально остро.

Впервые официально о потребности сохранения климата заговорили в 1992 году на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро. Тогда государства подписали рамочную Конвенцию ООН об изменении климата (РКИК). Документ определил общие принципы действий государств, направленные на стабилизацию парниковых газов в атмосфере. Через несколько лет после этого на третьей конференции, проходившей в Японии, был принят Киотский протокол. Этот международный документ обязывал развитые страны сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом. Ещё через 10 лет, на очередной конференция ООН, посвященной вопросам изменения климата, страны-участники подписали международное соглашение. Оно призвало мировых лидеров предпринять меры по снижению эмиссии углекислого газа торгово-промышленным сектором.

Крайним масштабным документом по климату стало «Парижское соглашение». Его подписали в 2016 году. Конкретных мер оно не содержит, однако, подразумевает, что каждое государство должно самостоятельно решать, как снизить уровень вредных выбросов.