1,5 млн рублей из областного бюджета получит региональное отделение Союза писателей России по итогам конкурса
Министерство культуры Мурманской области завершило конкурсный отбор среди региональных отделений творческих союзов на предоставление субсидии на реализацию программ по пропаганде ценностей, связанных с сохранением регионального культурного и исторического наследия. По итогам конкурса поддержку в размере 1,5 млн рублей из областного бюджета получит Мурманская областная общественная организация Союза писателей России.
Комплексную программу деятельности организации и мероприятия, запланированные к реализации за счет гранта в 2021 году, конкурсной комиссии представил известный в регионе поэт, руководитель областной организации Союза писателей России Илья Виноградов.
Так, субсидия даст возможность реализовать масштабный литературный фестиваль «Капитан Грей», провести более 30 мастер-классов для писателей области, встречи с читателями в городах региона. Кроме того, будет проведена профессиональная оценка более 60 произведений местных авторов, а также издана Антология поэзии Кольского края.
В следующем году региональным Минкультом будет объявлен аналогичный конкурс. Порядок проведения и предоставления субсидии, а также материалы состоявшегося конкурса этого года размещены на сайте министерства.