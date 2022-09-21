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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.22 17:00

15 млн рублей получат российские кинематографисты, выбравшие для съемок Мурманскую область

В Мурманской области стартует очередная заявочная компания на получение кинорибейтов. Объём субсидий из областного бюджета на производство фильмов на территории Мурманской области в этом году был увеличен и составляет 15 млн рублей.

Сумма рибейта, которую может запросить кинокомпания, не должна превышать 30% от общей суммы планируемых затрат на съёмки в регионе. Ещё одно важное условие – съемки на территории Мурманской области претенденты должны завершить до конца 2022 года.

Заявочная кампания продлится до 20 октября, принимать их будет Центр развития кинопроизводства Мурманской области. Он также будет оказывать заявителям организационную и консультационную поддержку. Все документы, регламентирующие проведение конкурсных процедур, можно найти на сайте Министерства культуры Мурманской области

Конкурс на кинорибейты проводится в регионе с 2020 года, тогда победителями стали четыре кинокомпании. В прошлом году субсидии на производство фильмов в Кольском Заполярье получили шесть кинопроектов, созданных в разных уголках нашего региона.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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