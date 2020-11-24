15% НДФЛ для богатых одобряют почти две трети россиян

Владимир Путин, Президент РФ, подписал закон, согласно которому с 1 января 2021 года ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) повысится с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил у россиян, одобряют ли они данный закон. Решение Президента одобряет 65% россиян: «Повышенное налогообложение для богатых справедливо», - считают сторонники президентского решения.

Против высказались 16%: «Нужно более действенно и качественно администрировать средства по уже имеющимся налогам. Это разжигает рознь между разными социальными группами, например, 5 млн в год — это не только зажравшиеся топ-менеджеры, но и люди, занимающиеся работой, связанной с риском для жизни, например, пилоты гражданской авиации».

Затруднился с оценкой решения властей почти каждый пятый (19%): «Таких людей меньше 1% в России, пыль в глаза народу!»

Количество сторонников решения о повышении ставки НДФЛ растёт с увеличением возраста опрошенных: 51% среди молодёжи до 24 лет и 71% среди россиян старше 45 лет.

За 5 месяцев у закона о повышении НДФЛ стало чуть больше сторонников: 61% в июне и 65% сейчас.