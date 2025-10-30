15 ноября - срок готовности нового терминала аэропорта Мурманск

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл встречу с генеральным директором «Аэропорта Мурманск» Еленой Безбородовой.

«Аэропорт Мурманск» – стратегический для нас проект, открытие нового терминала с нетерпением ждут и жители, и гости нашего региона. Отмечу, что с каждым годом пассажиропоток растёт. В рамках строительства терминала мы помогли с льготным кредитным финансированием через «ВЭБ.РФ», предоставили участок. Также отмечу, что по поручению главы нашего государства Владимира Владимировича Путина мы продолжаем работу над реконструкцией взлетно-посадочных полос в Мурманске и Апатитах. Надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным», – сказал глава региона.

На встрече также присутствовал заместитель генерального директора «Новапорт Холдинг» Александр Корытный, он поблагодарил губернатора за внимание, оказанное развитию объекта.

«Я уже посетила территорию аэропорта и уверена, что мы успешно реализуем все поставленные цели, обеспечим качественное обслуживание растущего пассажиропотока», – отметила Елена Безбородова.

Напомним, срок готовности нового терминала аэропорта Мурманск - 15 ноября, дата официального открытия будет назначена позже, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556236/#&gid=1&pid=1