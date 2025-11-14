Мурманская область. Арктика (16+)14.11.25 22:30
15 ноября мероприятия, посвящённые открытию новогодних елей, в Мурманске и ряде муниципалитетов области переносятся из-за погодных условий
Сильный ветер, снег и метель – не лучшие спутники для проведения уличных праздников. В некоторых городах и посёлках Мурманской области мероприятия переносятся до улучшения погодных условий. Главный приоритет – безопасность детей и взрослых.
— О дате, когда состоится театрализованное представление в Мурманске, сообщу дополнительно, — отмечает глава города Мурманска Иван Лебедев.
За информацией и анонсами следите на официальных ресурсах муниципалитетов.
Комментарии
Последние комментарии
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
