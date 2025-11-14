15 ноября мероприятия, посвящённые открытию новогодних елей, в Мурманске и ряде муниципалитетов области переносятся из-за погодных условий

Сильный ветер, снег и метель – не лучшие спутники для проведения уличных праздников. В некоторых городах и посёлках Мурманской области мероприятия переносятся до улучшения погодных условий. Главный приоритет – безопасность детей и взрослых.

— О дате, когда состоится театрализованное представление в Мурманске, сообщу дополнительно, — отмечает глава города Мурманска Иван Лебедев.

За информацией и анонсами следите на официальных ресурсах муниципалитетов.