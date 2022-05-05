15 образовательных организаций города Мурманска в числе победителей конкурсного отбора на предоставление гранта

Министерство образования и науки Мурманской области подвело итоги конкурсного отбора на предоставление грантов «Arctic schools». На субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках проекта «Arctic schools» в этом году претендовали 198 школ и детских садов. Конкурсная комиссия отобрала 69 учреждений: 34 общеобразовательных и 35 дошкольных.

В том числе победителями конкурсного отбора на предоставление гранта стали 15 образовательных организаций города Мурманска:

- по направлению «Спортивное школьное пространство»: МБОУ г. Мурманска ООШ №26, МБОУ «Кадетская школа города Мурманска», МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей»;

- по направлению «Внутреннее (учебное) школьное пространство (учебное пространство)»: МБОУ г. Мурманска «Гимназия №8», МБОУ г. Мурманска СОШ №11;

- по направлению «Современное пространство прилегающих территорий дошкольных образовательных организаций»: МАДОУ г. Мурманска №96;

- по направлению «Общественные пространства дошкольных образовательных организаций (спортивные и музыкальные залы, кабинеты коррекционно-развивающей работы)»: МАДОУ г. Мурманска №139, МБДОУ г. Мурманска №104;

- по направлению «Внутреннее пространство дошкольных образовательных организаций (групповые помещения)»: МБДОУ 131 г. Мурманска, МБДОУ г. Мурманска №82, МБДОУ г. Мурманска №157, МБДОУ г. Мурманска №46, МБДОУ г. Мурманска №122, МБДОУ г. Мурманска №76, МБДОУ 57 г. Мурманска.

По решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перечень школ и детских садов будет расширен. Дополнительно в этом году на преобразование пространств будет выделено 50 млн рублей. Конкурс среди учреждений, уже принимавших участие в отборе на предоставление грантов «Arctic schools», будет проведён до конца этой недели.

Благодаря поддержке областного правительства в прошлом году в рамках проекта «Arctic schools» были отремонтированы помещения в 14 мурманских учреждениях.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22297&page=1