15 предприятий Мурманской области стали участниками национального проекта «Производительность труда»
Региональный центр компетенций Мурманской области подвел итоги реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (национальный проект «Производительность труда») в регионе.
15 предприятий Мурманской области стали участниками национального проекта, десять из них успешно реализовали проекты при поддержке РЦК.
Более 340 человек обучено инструментам бережливого производства. Сертифицировано 22 инструктора по бережливому производству, которые продолжат обучение сотрудников на своих предприятий.
В рамках проектов удалось достичь следующих результатов: среднее снижение времени протекания процессов 36%; среднее увеличение выработки 70%; среднее снижение незавершенного производства 29%.
Общий экономический эффект предприятий от реализации национального проекта составил более 180 млн рублей.
Фото: https://gov-murman.ru