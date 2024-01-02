15 предприятий Мурманской области стали участниками национального проекта «Производительность труда»

Sdtnkzxjr Спасибо за поздравления! Ваш коллектив - с праздником - творческих успехов в 2024-ом! Комментарий к новости: Коллектив телекомпании «Арктик-ТВ» от всей души поздравляет земляков с 2024 годом!

Владимир Шумкин А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы Комментарий к новости: Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье