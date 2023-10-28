15% работающих продлят День народного единства отпусками и отгулами

Отдых на День народного единства чаще всего продляют отпусками и отгулами россияне моложе 34 лет. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные россияне из всех округов страны.

Продлить День народного единства отпусками или отгулами планируют 15% работающих, это больше, чем в прошлом году. Чаще всего о подобном решении рассказывали россияне до 34 лет (21%).

В этом году на День народного единства мы отдыхаем с 4 по 6 ноября, и большинство россиян проведёт эти дни дома в кругу семьи (65%). 14% будут работать. По 3% уедут на дачу или в небольшую поездку в другой город.

Время проведения опроса: 16—24 октября 2023 года.