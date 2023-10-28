Мурманская область. Арктика (16+)28.10.23 18:00
15% работающих продлят День народного единства отпусками и отгулами
Отдых на День народного единства чаще всего продляют отпусками и отгулами россияне моложе 34 лет. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные россияне из всех округов страны.
Продлить День народного единства отпусками или отгулами планируют 15% работающих, это больше, чем в прошлом году. Чаще всего о подобном решении рассказывали россияне до 34 лет (21%).
В этом году на День народного единства мы отдыхаем с 4 по 6 ноября, и большинство россиян проведёт эти дни дома в кругу семьи (65%). 14% будут работать. По 3% уедут на дачу или в небольшую поездку в другой город.
Время проведения опроса: 16—24 октября 2023 года.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПАСЗР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕНаталья Давыденкова: рак молочной железы. Какие возможности по диагностике и лечению есть у мурманских онкологов? Кто входит в группу риска и возможно ли выжить с 4-й стадией рака?Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечение
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
Алина
26.10.23 21:40
Громадное спасибо Валентине Ивановне! Обещала и сделала!
-Скоро в эфире18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Вечный День святого Валентина». Художественный фильм (16+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый второй россиянин признался, что стал больше экономить – «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 39 копеек, доллар теряет 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Филиал АО «МЭС» «Ковдорская электросеть» внедряет автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ)-PRO ЖКХ (18+)Госжилстройнадзор помог решить проблему мурманского ТСЖ-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Участники специальной военной операции смогут бесплатно получить земельные участки