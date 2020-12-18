15% работающих россиян вообще не ходят в отпуск

Более половины россиян (53%) не успеют использовать все дни отпуска в 2020 году. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, принимают ли работодатели меры по сокращению накопившихся отпусков у персонала и сколько дней оплачиваемого отдыха в среднем останется у россиян к концу года.

В 30% российских компаний менеджеры по персоналу информируют персонал, напоминая о количестве неиспользованных дней отпуска. 43% работодателей не принимают никаких мер по сокращению накопившихся отпусков.

Треть работающих россиян использует все дни отпуска к концу текущего года (33%). У 7% респондентов останется от 1 до 7 дней оплачиваемого неиспользованного отпуска. У 13% сотрудников накопилось от 1 до 2 недель, еще у 13% — от 2 до 3 недель. 3—4 недели госотпуска не успеют отгулять до конца года 5% респондентов. Более 28 дней отпуска останется на счету у 15% работающих россиян.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет работодатели чаще принимают меры по сокращению числа дней неиспользованного отпуска сотрудников: 25% десять лет назад, 30% — сейчас. В 2020 году большему числу сотрудников удалось использовать все неотгулянные отпуска — 33% против 30% в прошлом году: «Из-за карантина 3 раза отдыхал в отпуске в этом году». У россиян же, которые не успели израсходовать все дни законного отдыха, в среднем остается 18 дней, для сравнения, в 2019 году — 17, в 2010 — 15.

Типичный портрет сотрудника, который не ходит в отпуск, — мужчина 35—44 лет с зарплатой от 80 тысяч рублей.