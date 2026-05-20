15% работодателей ведут профориентационную работу с детьми сотрудников

Сегодня каждая седьмая компания проводит мероприятия по профориентации детей своих сотрудников. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций и 1600 родителей учеников из всех округов страны.

15% компаний организуют для детей сотрудников профориентационные мероприятия. Чаще всего речь идёт о днях открытых дверей и экскурсиях на производство или в лаборатории, встречах детей с сотрудниками, профориентационной диагностике, тренингах и лекциях, участии сотрудников компаний в школьных классных часах. Также работодатели проводят олимпиады и конкурсы на профессиональную тематику, организуют летние трудовые лагеря и стажировки для несовершеннолетних, финансируют профориентационные бизнес-игры и обучение подростков работе с ПО. Ещё 25% работодателей не ведут профориентационную работу сейчас, но хотели бы наладить эту практику. Не видят в этом необходимости 43% компаний.

Среди родителей школьников лишь 5% респондентов сообщили, что в их компаниях проводятся профориентационные мероприятия для детей сотрудников. 52% родителей хотели бы, чтобы их работодатель организовал такую работу. Запрос к своему работодателю на профориентационную работу с детьми выше среди родителей до 40 лет: 72% из них хотели бы появления таких мероприятий (против 48% среди родителей 40 лет и старше).

Время проведения опроса: 27 апреля — 12 мая 2026 года.

