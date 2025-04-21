15% россиян планируют продлить майские отпусками и отгулами

На майские 15% работающих планируют присоединять к праздничным и выходным дням отгулы или отпуск. Чаще всего подобными планами делились россияне 35—45 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В этом году майские праздники, согласно постановлению правительства РФ, приходятся на 1—4 и 8—11 мая. По результатам опроса, 15% респондентов планируют продлить свой отдых за счёт присоединения отпускных дней или отгулов, несмотря на то что с финансовой точки зрения майские отпуска не очень выгодны.

Почти каждый второй (49%) не собирается этого делать. 18% опрошенных работают по сменному графику, а ещё столько же пока не определились с решением.

Среди россиян от 35 до 45 лет планирующих присоединить отпуск к праздничным дням больше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше. Чем выше уровень дохода, тем чаще россияне хотят продлить свой отдых в мае. Среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей такой план есть лишь у 1 из 10 опрошенных, а среди граждан с доходом от 100 тысяч рублей — у каждого шестого (17%).

Время проведения опроса: 11—15 апреля 2025 года.